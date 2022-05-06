Новое тайное оружие Израиля: Алла Пугачева будет продавать боеприпасы

Алла Пугачева будет продавать боеприпасы собственного бренда в Израиле / Instagram

Российская певица Алла Пугачева, которая сбежала из рф из-за несогласия с войной в Украине и пропагандистскими идеями кремля, решила начать новую жизнь в Израиле.

Артистка не привыкла сидеть без дела, и, пока ее муж, шоумен и комик Максим Галкин, готовится к турне по Земле Обетованной, она решила зарегистрировать новый бренд под названием "Примадонна". Примечательно, что торговую марку она будет официально оформлять в рф, а не Израиле.

Под ее брендом могут выпускаться продукты, поражающие своим разнообразием - от косметики и товаров для беременных, до различных услуг и даже боеприпасов.

Это будет второй персональный бренд в арсенале певицы - Алла Борисовна уже является обладательницей линейки товаров для женщин Alla Pugachova.

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Ранее журналистка-путинистка Симоньян упрекнула Пугачеву и Галкина в фиктивном браке для прикрытия его нетрадиционной сексуальной ориентации.

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