Успенская ликует, провоцируя Киркорова на новое словоблудие.

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Филипп Киркоров и Любовь Успенская ссорятся уже не в первый раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Война двух путинистов - российских певцов Филиппа Киркорова и предательницы Украины Любови Успенской наконец завершилась.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, победу в данном случае одержал не скандальный Киркоров, а его оппонентка.

Так, недавно состоялось очередное судебное заседание, где рассматривалась цитата Киркорова о том, что Успенская - попрошайка. Теперь Киркорову нужно отдать за это 90 тысяч рублей (40 000 гривен) — такое решение принял Таганский суд террористической Москвы.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

70-летняя исполнительница ликовала, узнав о том, что артиста обязали признать свою вину. "Ну что, Филя, шах и мат! Я только что приземлилась в Ереване, а мне уже оборвали телефон с поздравлениями о том, что сегодня вечером я выиграла суд против Киркорова по делу о "попрошайке".

Суд постановил взыскать с ответчика 90 тысяч рублей морального вреда, что на 20 тысяч больше, чем в его иске ко мне по "женоненавистнику", а также опровергнуть эти порочащие меня слова в своих социальных сетях", — написала предательница, удовлетворенная решением суда.

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Отметим, недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

А также путинистка Маргарита Симоньян рассказала, как Любовь Успенская помогает российским оккупантам. Оказывается, певица не ложится спать до тех пор, пока не посмотрит все программы Соловьева и выплачивает российским оккупантам деньги за подбитую технику украинцев.

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