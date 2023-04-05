"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

Ведущий Анатолич искрометно осадил Ани Лорак за ее низость и отсутствие чести и гордости.

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) сделал очень креативное обращение к своим подписчикам, призывая их поддерживать и донатить на ВСУ.

Для основы своей "рекламы" он взял ситуацию с предательницей, певицей украинского происхождения Ани Лорак, которая недавно выкатила огромный пост, в котором всячески оправдывалась и буквально кричала о том, что она "НИКОГДА" не перечисляла на ВСУ.

"Ты никогда не вернешься в Украину, здесь тебя не ждут. Ты уже не пройдешься по родным Черновцам, потому что все захотят плюнуть тебе в лицо. И ты никогда не поймешь, что такое победа в войне", – сказал шоумен.

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Он добавляет, что весь мир не стесняется и гордится тем, что помогает героической украинской армии. Но это не касается Лорак.

"Весь мир помогает ВСУ и гордится этим, весь мир, кроме Ани Лорак. Этот ее пост – заявление никчемного существа без позиции, без Родины", – заявляет Анатолич.

В итоге, он призывает "не быть, как Ани Лорак", а донатить на ЗСУ.

Лорак лишается работы в стране-агрессоре России

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

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