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Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни жены

8 апреля 2022, 20:03

Жириновский "умирал" несколько раз.

Жириновский
Жириновский говорил много гадостей об Украине / УНИАН

Одиозный российский политик, украиноненавистник и приверженец войны россии в Украине Владимир Жириновский, был похоронен сегодня в россии.

Как сообщают российские СМИ, на прощании с политиком, который "умирал" несколько раз, не было ни его жены Галины Лебедевой, ни его сына Игоря. Они оба так и не появились в Доме Союзов, где прощались с Жириновским.

Впрочем, СМИ также отмечают, что при этом на церемонии присутствовал путин, Шойгу и внебрачные дети Жириновского.

25 марта 2022 года российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

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Владимир Жириновский россияне
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