Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочь

Мама с дочкой снялись в нежном видео в черно-белом цвете.

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Николь Кидман в прекрасной форме и у нее взрослая красавица-дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/nicolekidman

Кратко:

Как сейчас выглядит Николь Кидман

Что известно о дочери актрисы

К голивудской актрисе Николь Кидман присоединилась её дочь Фейт в новой, мечтательной рекламной кампании.

Как пишет Page Six, в короткометражном фильме Кидман предстала в нескольких неземных образах, воплощающих "сияние", включая чёрный шёлковый костюм с блузкой с бантом, чёрное асимметричное платье с одним рукавом и чёрное платье с сетчатой накидкой.

видео дня

В какой-то момент она обняла 14-летнюю дочь Фейт, также одетую в классический чёрный цвет, для короткого, но нежного момента матери и дочери.

58-летняя актриса продемонстрировала каждый из элегантных образов, стоя перед экраном, изображающим распускающийся цветок и плывущие по пейзажу облака, созерцая песочные часы, читая сценарий и грациозно откидываясь назад.

Николь Кидман с дочерью снялась в красивом видео / Скриншот видео

В чёрно-белом видео, выпущенном в четверг, был использован кавер на культовую песню Этты Джеймс о любви "At Last".

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О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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