Николь Кидман показала свою 14-ти летнюю дочь

Кратко:
- Как сейчас выглядит Николь Кидман
- Что известно о дочери актрисы
К голивудской актрисе Николь Кидман присоединилась её дочь Фейт в новой, мечтательной рекламной кампании.
Как пишет Page Six, в короткометражном фильме Кидман предстала в нескольких неземных образах, воплощающих "сияние", включая чёрный шёлковый костюм с блузкой с бантом, чёрное асимметричное платье с одним рукавом и чёрное платье с сетчатой накидкой.
В какой-то момент она обняла 14-летнюю дочь Фейт, также одетую в классический чёрный цвет, для короткого, но нежного момента матери и дочери.
58-летняя актриса продемонстрировала каждый из элегантных образов, стоя перед экраном, изображающим распускающийся цветок и плывущие по пейзажу облака, созерцая песочные часы, читая сценарий и грациозно откидываясь назад.
В чёрно-белом видео, выпущенном в четверг, был использован кавер на культовую песню Этты Джеймс о любви "At Last".
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Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.
Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.
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О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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