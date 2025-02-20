Никита Пресняков срочно обратился к поклонникам и заговорил о банкротстве

Кратко:
- Никита Пресняков переносит концерт в другое место
- Певец назвал причину
Российский певец Никита Пресняков, который так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, но уехал из страны-оккупанта жить в США, рассказал фанатам, что его концерт переносится после пожаров в Лос-Анджелесе.
На своей странице в соцсетях певец сделал соответствующее заявление.
"Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает", — сказал артист.
Напомним, Пресняков продолжает выступать в США и 7 марта должен был пройти концерт в Лос-Анджелесе, но теперь выступление перенесется на другую площадку, поэтому поклонники все же встретятся с певцом и его командой.
Отметим, билет на концерт Никиты стоит 55 долларов, а если бронировать столик – 600 долларов.
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Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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