Никита Пресняков срочно обратился к поклонникам и заговорил о банкротстве

Никита Пресняков решил объяснить ситуацию поклонникам.

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Никита Пресняков обратился к фанатам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Никита Пресняков переносит концерт в другое место

Певец назвал причину

Российский певец Никита Пресняков, который так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину, но уехал из страны-оккупанта жить в США, рассказал фанатам, что его концерт переносится после пожаров в Лос-Анджелесе.

На своей странице в соцсетях певец сделал соответствующее заявление.

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"Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает", — сказал артист.

Напомним, Пресняков продолжает выступать в США и 7 марта должен был пройти концерт в Лос-Анджелесе, но теперь выступление перенесется на другую площадку, поэтому поклонники все же встретятся с певцом и его командой.

Никита Пресняков переносит концерт / фото: скрин instagram.com, Никита Пресняков

Отметим, билет на концерт Никиты стоит 55 долларов, а если бронировать столик – 600 долларов.

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Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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