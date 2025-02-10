"Никакой ценности": Павел Зибров признался, как воспринимает хейтеров

Павел Зибров умеет принимать критику в свою сторону.

https://stars.glavred.info/nikakoy-cennosti-pavel-zibrov-priznalsya-kak-vosprinimaet-heyterov-10638200.html Ссылка скопирована

Павел Зибров - критика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Кратко:

Павел Зибров научился воспринимать критику

Как артист фильтрует высказывания о нем

Украинский легендарный певец Павел Зибров рассказал, как он относится к критике.

В интервью Главред артист отметил, что он спокойно воспринимает критику в свою сторону, хотя научился ее фильтровать.

видео дня

"Критику воспринимаю спокойно. Она может быть конструктивной и помогать расти, а может быть просто безосновательным хейтом, не имеющим никакой ценности. Важно уметь фильтровать эти вещи. Я всегда прислушиваюсь к мыслям, но только тогда, когда они имеют аргументированную основу и могут действительно помочь усовершенствовать творчество. Бывает и абсурдная критика — например, по поводу моих длинных волос или цвета волос. Но это дело вкуса, и я никогда не стремился всем угодить. Главное – оставаться собой", - рассказал Зибров.

Также Павел Николаевич никогда не работает с материалом, который ему не по душе.

"Если мне не нравится песня, я ее не беру в репертуар, если не чувствую текст — не сажусь за музыку. Если мне некомфортно работать с кем-нибудь, я просто не сотрудничаю. Моя аудитория всегда была преданна, и с годами она только расширяется. Сейчас на мои концерты приходят не только те, кто слушал меня десятилетиями, но и молодежь 18–30 лет, дети (младшему поклоннику 2,5 года). Это радует, ведь музыка объединяет поколение. Так что никаких ограничений в творчестве я не чувствую — наоборот, есть свобода и вдохновение двигаться дальше", - подытожил певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред