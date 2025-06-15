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"Невозможно передать эту потерю": на фронте погиб известный украинский актер

Элина Чигис
15 июня 2025, 15:48
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Жена артиста сообщила печальное известие.
Юрий Фелипенко погиб
Юрий Фелипенко погиб / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Фелипенко, pixabay.com/

Вы узнаете:

  • Когда стало известно о смерти Фелипенко
  • Что сообщила его жена

Украинский известный актер Юрий Фелипенко присоединился к рядам ВСУ в прошлом году.

Жена знаменитости Екатерина Мотрич сегодня, 15 июня, сообщила о гибели Юрия в своих соцсетях.

видео дня

Пока никаких деталей о происшедшем Екатерина не разглашала, но пообещала, что позже сообщит дату и место прощания с Фелипенко.

"Все детали и дата захоронения впоследствии", – написала Екатерина Мотрич.

Екатерина Мотрич о смерти сына
Екатерина Мотрич о смерти сына / фото: скрин instagram.com, Екатерина Мотрич

Также она опубликовала фото мужа и оставила короткую подпись.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня словно уничтожили", - добавила Мотрич.

Екатерина Мотрич о смерти мужа
Екатерина Мотрич о смерти мужа / фото: скрин instagram.com, Екатерина Мотрич

Напомним, в прошлом году Юрий прошел обучение и уже летом отправился служить, знаменитость был в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Также стоит отметить, что в прошлом году летом Фелипенко и Мотрич официально поженились, а до этого пять лет были в отношениях.

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такой Юрий Фелипенко?

Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино. Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
После окончания в 2016 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого) – актер Киевского академического драматического театра на Подоле (задействован в 20 ролях). Также работает в театре-студии Стигма и занимается дубляжем зарубежных фильмов. На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ – "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти".

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