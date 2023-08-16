Невестку беглого Медведчука засекли в модном бутике, неподалеку Кремля

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Невестка Медведчука и Марченко шопится в Москве / Коллаж Главред, фото СБУ, скриншот Facebook

В сети появилась информация о том, чем занимается невестка предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его опозорившейся на весь мир жены - Оксаны Марченко.

В частности, о жене старшего сына Марченко написал журналист Максим Савчук на своей странице в Facebook.

"Судя по фото, семейство Медведчука в Москве в полном составе. Невестка кума Путина поставила на аватарку в Telegram фото, интерьер которого легко найти с помощью поиска в Google. Екатерина Чернышук (жена Богдана Марченко) посетила магазин элитной одежды Julitoo. Это в нескольких кварталах от Кремля. У Богдана Марченко в Киеве остался дом и два земельных участка в Жулянах, а также подарок от Оксаны Марченко – участок на Медвинской (там, где сидел под домашним арестом Медведчук)", - написал он.

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На фото - невестка Медведчука меряет новое платье:

Действительно, если сравнить интерьер магазина с фото в телеграмме невестки предателя, то становится очевидно, что семейство находится в террористической Москве.

Кстати, любительница брендовых вещей Катя, на этот раз примерила достаточно скромное, как для прошлой жизни, платье.

Невестка Медведчука примерила новый наряд в Москве / Скриншот

Стоимость платья составляет 19 тысяч гривен.