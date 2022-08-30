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Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

30 августа 2022, 12:50

Девушке Архипа Глушко пришлось нелегко после ультиматума от Королевой и Тарзана.

Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева, Тарзан / скриншот

Девушке сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тразана), которые выступают в поддержку войны в Украине, после ультиматума будущего свекра Мелиссе пришлось проститься с пилоном.

Возлюбленная Архипа сейчас осваивает профессию визажиста. Мелиса Волынкина не совсем забыла о буднях стриптизерши, но ради отношений с сыном Королевой ей пришлось пойти на определенные жертвы.

Мелисса решила "подружиться" с косметикой. На одном из кадров, которые Мелисса опубликовала в Инстаграм, заметны некоторые изменения. Судя по всему, девушка слегка поправилась, из-за чего овал ее лица немного "поплыл".

Видео дня
Невестка Королевой и Тарзана
Невестка Королевой и Тарзана / скриншот

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева Тарзан
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