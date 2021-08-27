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Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

27 августа 2021, 14:50

Победитель Голосу країни Роман Сасанчин скоро станет папой.

Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/

Украинский певец Роман Сасанчин, который в конце мая сообщил о том, что женится, теперь скоро станет папой. Они с невестой снялись в трогательном видео, на котором она засветила беременный животик.

Они не сказали, будет у них мальчик или девочка, как они узнали о своем положении, а также, как будут развиваться их отношения дальше, но пообещали постепенно все об этом сообщать.

"Всееееее, я не могу больше скрывать! Так мы действительно ждем ребенка. В stories буду делиться с вами своим состоянием, и ощущениями. Со временем расскажем, как это произошло, и на кого мы ждем", - написала девушка.Читайте такжеПобедитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную

Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/
Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/
Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/
Роман Сасанчин с женой Иванной
Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/

В комментариях их поздравляют поклонники и звезды украинского шоу бизнеса.

Напомним, сперва о беременности Иванны только ходили слухи. Она делилась интригующими фото о беременности, намекая на свое особое состояние.

Роман и Ивана познакомились в 2020 году.

Иванна на 4 года старше Романа, но у них отлично сложились отношения, и они сразу стали жить вместе.

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