Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

Победитель Голосу країни Роман Сасанчин скоро станет папой.
Украинский певец Роман Сасанчин, который в конце мая сообщил о том, что женится, теперь скоро станет папой. Они с невестой снялись в трогательном видео, на котором она засветила беременный животик.
Они не сказали, будет у них мальчик или девочка, как они узнали о своем положении, а также, как будут развиваться их отношения дальше, но пообещали постепенно все об этом сообщать.
"Всееееее, я не могу больше скрывать! Так мы действительно ждем ребенка. В stories буду делиться с вами своим состоянием, и ощущениями. Со временем расскажем, как это произошло, и на кого мы ждем", - написала девушка.Читайте такжеПобедитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную
В комментариях их поздравляют поклонники и звезды украинского шоу бизнеса.
Напомним, сперва о беременности Иванны только ходили слухи. Она делилась интригующими фото о беременности, намекая на свое особое состояние.
Роман и Ивана познакомились в 2020 году.
Иванна на 4 года старше Романа, но у них отлично сложились отношения, и они сразу стали жить вместе.