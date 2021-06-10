Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

Зак Снайдер / Getty Images

Актеры из Игры престолов и сериала Грань озвучат персонажей мультсериала Сумерки богов, которые какое-то время готовит Зак Снайдер.

Информация о сериале появилась на официальных страницах Netflix, пока что огласили только список актеров, которые займутся озвучкой и их персонажей.

Такое оживление связано с Geeked Week, который для Netflix длится уже несколько дней.

Пока-что ни сроки ни съемочная команда сериала не разглашаются.

Сумерки Богов - актеры и роли / Netflix

Сумерки Богов Зака Снайдера - актеры и роли