Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

Зак Снайдер после Армии мертвецов снова готовит для Netflix оригинальный проект - в этот раз это анимэ-сериал.
Актеры из Игры престолов и сериала Грань озвучат персонажей мультсериала Сумерки богов, которые какое-то время готовит Зак Снайдер.
Информация о сериале появилась на официальных страницах Netflix, пока что огласили только список актеров, которые займутся озвучкой и их персонажей.
Такое оживление связано с Geeked Week, который для Netflix длится уже несколько дней.
Пока-что ни сроки ни съемочная команда сериала не разглашаются.
Сумерки Богов Зака Снайдера - актеры и роли
- Сильвия Хукс в роли Сигрид
- Стюарт Мартин в роли Лейф
- Йохан Филип Асбек в роли Тора
- Джон Ноубл в роли Одина
- Патерсон Джозеф в роли Локи
- Рахул Кохли в роли Егилль
- Джейми Клейтон в роли Сейд-Кона Волшебницы
- Кристофер Хивью в роли Андвари
- Питер Стормаре в роли Ульфра
- Джейми Чанг в роли Хеллы
- Лорен Коэн в роли Инге
- Кори Столл в роли Храфнкель
Автор: Александр Галаджий