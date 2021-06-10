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Netflix назвал список актеров сериала Сумерки Богов

10 июня 2021, 20:15

Зак Снайдер после Армии мертвецов снова готовит для Netflix оригинальный проект - в этот раз это анимэ-сериал.

Зак Снайдер
Зак Снайдер / Getty Images

Актеры из Игры престолов и сериала Грань озвучат персонажей мультсериала Сумерки богов, которые какое-то время готовит Зак Снайдер.

Информация о сериале появилась на официальных страницах Netflix, пока что огласили только список актеров, которые займутся озвучкой и их персонажей.

Такое оживление связано с Geeked Week, который для Netflix длится уже несколько дней.

Пока-что ни сроки ни съемочная команда сериала не разглашаются.

Сумерки Богов
Сумерки Богов - актеры и роли / Netflix

Сумерки Богов Зака Снайдера - актеры и роли

  • Сильвия Хукс в роли Сигрид
  • Стюарт Мартин в роли Лейф
  • Йохан Филип Асбек в роли Тора
  • Джон Ноубл в роли Одина
  • Патерсон Джозеф в роли Локи
  • Рахул Кохли в роли Егилль
  • Джейми Клейтон в роли Сейд-Кона Волшебницы
  • Кристофер Хивью в роли Андвари
  • Питер Стормаре в роли Ульфра
  • Джейми Чанг в роли Хеллы
  • Лорен Коэн в роли Инге
  • Кори Столл в роли Храфнкель

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