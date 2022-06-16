Нет места: Камалия пояснила, почему не забирает маму из Киева

Камалия не нашла места для матери/ Instagram

Певица Камалия рассказала, почему не может забрать своих маму и отца за границу, а также поделилась, как пережила страшные дни, когда не могла выйти на связь с находившимися в оккупации родными.

Как сообщает "Новое время", со словам певицы, когда началась полномасштабная война, она сразу же предложила матери уехать с ней за границу, однако та отказалась и осталась в Киеве. Сейчас ее мама страдает от депрессии, от того, что одинока и не имеет возможности видеть свою дочь и внуков.

Камалия говорит, что ее маме некуда ехать.

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"Нас здесь 16 человек, и нет места совсем. Мы живем не у себя дома, а у дочери и сына Захура от первого брака. Здесь еще и Захура родственники, которые 8 лет назад убегали из Донецка в Киев, а когда там началась война – сюда. Теперь они здесь, в Лондоне. У нас здесь очень много людей. Когда я уезжала из Украины, просила маму ехать со мной. Но она упрямилась, говорила, что никуда не уедет. Мол, в Украине она родилась и выросла, это страна. И как будет умирать – это дома", - говорит она.

Сложная ситуация и с отцом певицы, оставшимся в Чернигове. Камалия хотела увезти с собой и его, но он тоже упорствовал, и все это время был в Чернигове.

"Он там испытал весь этот ужас. Напротив в дом попала ракета, и все просто посыпалось. У моей двоюродной сестры такая же ситуация с ее отцом: некуда – и все. Они пережили оккупацию. И когда наши устроили зеленый коридор, мы настаивали, чтобы они уезжали, но они категорически не захотели. Я здесь с ума сошла, когда 10 дней не могла дозвониться никому из родственников из Чернигова. Не могла спать, постоянно плакала, потому что не знала, что с ними. Но 8 марта дозвонилась – все живы", - рассказывает она.

Напомним, ранее певица в интервью для Славы Демина она призналась, удалось ли ее мужу сохранить состояние во время военного вторжения рф в Украину. Увы, войне безразлично, богат ты или беден, она ровняет всех.