На днях певица-предательница Лолита, которая также была участницей "голой вечеринки" и попал в немилость царя России Путина, дала несколько концертов в Краснодарском крае, а 22-го сентября планировала выступить в Ростове-на-Дону.
Но, как пишет пропагандистское издание "Стархит" шоу артистки неожиданно отменили.
"Я хотела бы радостно сказать, мы поехали дальше в тур. Я закончила Геленджик, потрясающий зал, каких в стране немного, аплодирую архитектору и властям города, которые решились построить фешенебельный зал, который даже не во всех столицах мира есть. Но должна сообщить кое-что другое. Мы отработали концерт, и пришло письмо без печати на фирменном бланке. Мы собирались в город Ростов, и коллектив в количестве 30 человек должен был туда выехать. Но пришло письмо, что концерт отменен из-за неисправности технического оборудования", — объясняет певица.
Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
По словам Милявской, администрация зала не предупредила ее о возможных сложностях заранее. "А сегодня на наши вопросы и просьбы предоставить данные, что же именно сломалось, какое оборудование, почему мы не можем провести концерт, нам сказали: „Ну нет и нет".
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Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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