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Ненасытная рок-принцесса: Аврил Лавин закрутила новый роман сразу после разрыва помолвки

7 марта 2023, 23:55
Вероятно, любовник исполнительницы легендарных Sk8er Boi и Complicated и стал причиной ее жестокого расставания с Mod Sun.
Аврил Лавин
Аврил Лавин закрутила роман с репером Tyga / instagram.com/avrillavigne

Жизнь канадской рок-певицы Аврил Лавин - сплошной рок-н-ролл. Не успела она бросить своего жениха, американского музыканта Mod Sun, который узнал про их разрыв из СМИ, так уже закрутила роман с новым возлюбленным.

Избранником Лавин на сей раз стал репер Tyga - как пара они посетили показ на Неделе моды в Париже. Артисты не сдерживали чувства на публике, держались за руки и страстно целовались. Их совместные снимки уже появились в соцсетях топовых таблоидов.

Примечательно, что слухи про отношения Лавин и Tyga появились еще до того, как певица официально разорвала помолвку с Mod Sun. В скорости после того, как певец отправился в турне, Аврил застукали папарацци в компании репера - они мило провели вечер за романтическим ужином.

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Аврил Лавин критикуют в Сети за такую ветреность, а Tyga - за его привычку пиариться за счет более знаменитых и успешных любовниц. К примеру, ранее артист состоял в отношениях с Кайли Дженнер и Дэми Роуз. Сейчас канадская рок-дива вновь забралась на гребень славы, и многим не верится, что появление в ее жизни репера - простое совпадение. Впрочем, небольшой скандал на руку обоим артистам.

Ранее 64-летняя Мадонна появилась в компании нового мальчика-игрушки: недавно ее бросил юный манекенщик, и теперь Мадж нашла утешение в крепких объятиях профессионального боксера.

Также стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.

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