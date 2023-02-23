Аврил Лавин бросила жениха - несчастный узнал об этом из СМИ

Исполнительница легендарных Sk8er Boi и Complicated, по слухам, уже нашла утешение в объятиях другого мужчины.

Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun, но забыла сказать об этом ему / instagram.com/avrillavigne

Канадская рок-дива Аврил Лавин разорвала помолвку с американским музыкантом Mod Sun (настоящее - имя Дерек Смит) весьма оригинальным способом - об их расставании таблоиды узнали прежде, чем сам жених. Так, издание Page Six, с отсылкой на слова представителей певицы, сообщает, что она объявила себя свободной женщиной.

Аврил встречалась с Мод Саном с 2021 года, в марте 2022 года музыкант сделал Лавин предложение в Париже на фоне Эйфелевой башни.

Месяц спустя эпатажная парочка закатила вечеринку для друзей и близких, которую назвала "предсвадебной свадьбой". Впрочем, до настоящей свадьбы так и не дошло.

видео дня

Примечательно, что пресс-агент Дерека Смита был крайне удивлен, когда у него попросили комментарий о разорванной помолвке артистов. Оказывается ни сам Мод Сан, ни его официальные представители не были уведомлены о том, что Аврил Лавин больше не считает себя невестой музыканта.

"Они были вместе и обручены еще три дня назад, когда он уезжал в тур. Так что если что-то и изменилось, то для него это будет новостью", - говорит представитель Mod Sun.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на днях фотографы издания TMZ подловили Аврил в объятиях другого артиста - репера Tyga, который ранее имел отношения с Кайли Дженнер и Дэми Роуз.

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

Другие новости: