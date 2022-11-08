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Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

8 ноября 2022, 07:56

Теперь оно плачется и просит политического убежища в России. В российской армии будет достойное пополнение.

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России
Дмитрий Гинтер, который поддерживает убийства мирных граждан

Рэпер и музыкант с немецким гражданством Дмитрий Гинтер, выступающий под псевдонимом Schokk, попросил политического убежища в России. По его словам, в Германии против него возбудили уголовное дело за "публичную пророссийскую позицию и поддержку войны".

Как написал он на своей странице в Телеграмм, он с 2014 года публично поддерживал Россию и "это стоило ему карьеры". Он также добавил, что будучи гражданином Германии он теперь не может туда вернуться. "Сегодня мне угрожает реальный срок и, я уверен, показательный публичный трибунал в немецких СМИ. Я прошу политическое убежище", - говорит сепаратист.

Дело на музыканта, поддерживающего войну, заведено по статье "Одобрение военных преступлений".

Ранее оккупант написал в соцсетях, что поддерживает российских военных "финансово и морально". Один из пользователей Twitter обратил на эту публикацию внимание местных правоохранительных органов, после чего официальный аккаунт полиции ответил, что пост отправлен на проверку в управление уголовной полиции Саксонии.

"Мы сохранили твит и отправили его на рассмотрение в Управление уголовной полиции Саксонии. Спасибо за ссылку!" — говорится в ответе полиции.

"В 2011 году хип-хопер вместе с рэпером Оксимироном (Мирон Фёдоров) был участником лейбла Vagabund. Бамберг сразу поддержал спецоперацию и после 24 февраля переехал в Москву. По данным Mash, у рэпера скоро истекает виза. Другого гражданства, кроме немецкого, у него нет. В своих соцсетях Бамберг неоднократно оскорбительно высказывался в отношении украинцев, призывал к военным ударам по городам Украины, поддерживал оккупацию украинских территорий и называл убийства в Буче перформансом", - пишет Insider.


Напомним, ранее мать юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, которая не так давно уверяла, что "Россия победит" вдруг стала сетовать на то, что ее сын не общается с ней. По ее словам, Ревва не заезжает к ней в гости, даже когда бывает в городе Сочи, где живет предательница и родительница шоумена.

Она также добавляет, что вынуждена приезжать к сыну в гостиницы, в которых он останавливается и звонит ему в номер, чтобы увидеться.

"Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть", — высказалась мама звезды Comedy club.

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