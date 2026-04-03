Неизлечимо больной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике

Брюс Уиллис сейчас не может обходиться без посторонней помощи.

https://stars.glavred.info/neizlechimo-bolnoy-bryus-uillis-vpervye-za-dolgoe-vremya-poyavilsya-na-publike-10753919.html Ссылка скопирована

фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

Американский актер Брюс Уиллис покинул кинокарьеру в 2022 году в связи с состоянием здоровья. Через года ему диагностировали лобно-височную деменцию.

Болезнь Крепкого Орешка прогрессирует, в связи с чем его семья приняла непростое решение переселить его в отдельный дом, где квалифицированный персонал присматривает за ним 24/7. Уиллиса регулярно посещают его жена Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур, пятеро дочерей от обоих браков и внучка.

видео дня

Брюс не появляется на публике, однако недавно папарацци удалось заснять, как 71-летняя голливудская звезда выглядит сейчас. В среду, первого апреля, актера заметили во время автопрогулки по Лос-Анджелесу - он сидел на переднем пассажирском сидении и счастливо улыбался. Снимки публикует издание Daily Mail. Вопреки болезни Брюс Уиллис сейчас выглядит очень хорошо.

Bruce Willis, 71, seen in rare public outing as he flashes smile while being driven around LA amid dementia battle https://t.co/XKGZdl1oix — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 2, 2026

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред