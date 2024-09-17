"Неделя, полная страха, боли и слез": у итальянской супермодели обнаружили рак

В конце 2022 года звезда мировых подиумов Бьянка Балти прошла полную мастэктомию (удаление молочных желез - прим. редактора) после того как у нее нашли генетическую предрасположенность к раку груди и/или яичников. Таким радикальным образом итальянская красотка решила сберечь свой организм даже от потенциальной опасности.
Увы, онкология оказалась более коварной. На днях Балти сообщила в своем блоге в Instagram, что у нее обнаружили рак яичников 3 стадии.
"В прошлое воскресенье я попала в отделение скорой помощи, где выяснилось, что боли в нижней части живота - это рак яичников 3 стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но в основном любви, надежды, смеха и силы", - рассказала модель.
Сейчас Бьянка Балти приступила к лечению, полная решимости победить онкологию: "Мне предстоит долгий путь, но я знаю, что справлюсь с этим. Для себя, своих близких (моих дочерей - в первую очередь) и всех тех, кому нужна сила, вы можете одолжить немного моей, потому что у меня ее много. Жизнь продолжается; дайте ей причину. Пока что рак дает мне шанс найти красоту в жизненных препятствиях".
Кто такая Бьянка Балти?
Бьянка Балти - итальянская супермодель. Появлялась на обложках многих глянцевых журналов, среди которых Vogue, Harper’s Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Jalouse. Среди рекламных кампаний модели - работа для Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani, Rolex, Guess?, Paco Rabanne, Guerlain, Revlon, La Perla и Thierry Mugler. Также в 2005 году модель участвовала в шоу Victoria’s Secret и снималась для каталога продукции марки. С 2012 года Бьянка Балти — лицо Dolce & Gabbana совместно с актрисой Моникой Беллуччи, сообщает Википедия.
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