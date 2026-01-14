"Не знаю, как пережили": звезда "Папанек" рассказал, как спасался из оккупации

Читайте больше:
- Как Александр Ярема оказался в оккупации
- Как ему и его семье удалось спастись
Украинский актер и ведущий Александр Ярема рассказал об одном из самых страшных эпизодов в его жизни. Он касается оккупации, в которой артисту и его близким пришлось провести 10 дней. Детали актер раскрыл в интервью Алине Доротюк.
Незадолго до начала полномасштабной войны к Яреме в гости приехала племянница с мужем. В первый день вторжения он вместе с родственниками отправился к сестре - в село Бузовая, Бучанский район. Из оккупации агрессора им удалось вырваться 9 марта. "Я не знаю, как мы это пережили. Не думали, что все затянется. Этого ведь не может быть, а оно уже на протяжении четырех лет. Такой ужас", - вспоминает Александр.
Актер вместе с родственниками отправился в Ивано-Франковскую область, откуда родом его отец. По счастливой случайности, в тот же день, 9 марта, из оккупации в Ирпене удалось вырваться и родителям Яремы. "Папа зарядил телефон на вокзале и позвонил. Это такое было счастье. В один день мы выехали, и они вышли. Мы их забрали в Хмельницком и уже были вместе", - рассказал артист.
О персоне: Александр Ярема
Александр Ярема - украинский актер и ведущий. Ведущий программы "УсоЛапоХвост" на телеканале СТБ. Заслуженный артист Украины (2024). Снимался в фильмах "Мамаду", "Золотая лихорадка", а также в сериалах "Все включено", "Городской роман", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Вечерка", "Папаньки", сообщает Википедия.
