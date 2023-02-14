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Не знал даже кордебалет: СМИ пояснили, как Рианна прятала вторую беременность

14 февраля 2023, 15:49
12 февраля певица Рианна вернулась на сцену в рамках выступления на Супербоуле-2023. И все сразу заметили - девушка снова беременна.
Рианна
Как Рианна прятала вторую беременность: СМИ дали ответ/ коллаж фото Ugnius bra / flickr и скриншот из видео

34-летняя американская поп-певица Рианна очень тщательно скрывала свою вторую беременность. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что о второй беременности артистки от ее партнера, рэпера ASAP Rocky, не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023 (финале чемпионата США по американскому футболу).

То есть кордебалет заметил, что певица беременна уже непосредственно перед ее выходом на сцену посреди стадиона в Аризоне.

видео дня

Артистка, которая уже воспитывает с ASAP Rocky одного ребенка, выбирала для репетиций мешковатую одежду, которая скрывала изменения тела.

А уже при непосредственном выходе на сцену певица надела костюм с красным глянцевым лифом, который подчеркнул округленный живот знаменитости барбадосского происхождения.

Напомним, ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также разбивший сердце Злате Огневич на романтическом реалити-шоу Холостячка Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом.

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