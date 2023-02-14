Не знал даже кордебалет: СМИ пояснили, как Рианна прятала вторую беременность

34-летняя американская поп-певица Рианна очень тщательно скрывала свою вторую беременность. Об этом сообщает портал TMZ.
Сообщается, что о второй беременности артистки от ее партнера, рэпера ASAP Rocky, не знали даже 280 ее танцоров во время постоянных репетиций перед выступлением на Супербоуле-2023 (финале чемпионата США по американскому футболу).
То есть кордебалет заметил, что певица беременна уже непосредственно перед ее выходом на сцену посреди стадиона в Аризоне.
Артистка, которая уже воспитывает с ASAP Rocky одного ребенка, выбирала для репетиций мешковатую одежду, которая скрывала изменения тела.
А уже при непосредственном выходе на сцену певица надела костюм с красным глянцевым лифом, который подчеркнул округленный живот знаменитости барбадосского происхождения.
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