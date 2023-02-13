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Рианна шокировала новостью о второй беременности

13 февраля 2023, 13:25
Певица вышла петь в перерыве суперкубка и огорошила своим внешним видом.
Рианна, A$AP Rocky
Рианна, A$AP Rocky / instagram.com/badgalriri

Барбадосская певица Рианна огорошила новостью: она ждет второго ребенка.

Как пишет Page Six, новость подтвердил ее представитель газете Hollywood Reporter в воскресенье.

Эта новость появилась всего через несколько секунд после того, как 34-летняя певица вызвала слухи о беременности во время своего шоу в перерыве Суперкубка LVII, где выступила в облегающем красном комбинезоне.

Фото беременной Рианны можно посмотреть тут:

Это будет второй ребенок Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky.

У пары, которая начала встречаться в конце 2020 года, уже есть 8-месячный сын, имя которого они еще не назвали.

Отец основателя миллиардера Fenty Beauty, Рональд Фенти, на прошлой неделе эксклюзивно рассказал Page Six, что его дочь "любит" материнство. "Она очень заботливая мать", — поделился он.

Рональд также рассказал нам, что Рианна перебрала "несколько имен" для своего малыша, прежде чем выбрать одно из них.

"Она оторвет мою голову, если я скажу тебе", - пошутил он.

Напомним, ранее популярная певица Рианна появилась во время пресс-конференции Суперкубка 2023 года в США.

Округлившаяся после родов певица была одета в кожаную куртку, платье и оригинальные босоножки, тесно обтягивающие ее пухлые ножки. Конференция была посвящена ее будущему выступлению на Super Bowl.

Рири призналась, что дала согласие на это через три месяца после рождения первенца и колебалась, правильно ли она приняла это решение.

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