(Не)железная леди: Маша Ефросинина попала в больницу - что произошло

Популярная ведущая под капельницей впервые показала свою самую уязвимую сторону в назидание читателям.

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Маша Ефросинина в больнице - что случилось с ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина развеяла миф о том, что она - железная леди, которая может выстоять против чего угодно. На днях в своем блоге в Instagram на опубликовала снимок из больницы - ей поставили капельницу.

Ефросинина обычно не делится подобным "закулисьем" своей жизни, но на этот раз она сочла, что ее история будет для многих ее читателей весьма поучительной. Ведущая призналась, что за почти два года полномасштабной войны в Украине она так и не научилась экологично справляться со своими эмоциями. Из-за этого ее организм и иммунная система дают сбои.

"Подобный контент у меня нечасто появляется, потому что я всегда считаю, что всем хватает своих проблем. …Но я подумала, что это тоже о силе. Не честно производить впечатление железной женщины, не рассказывая, а чем эта железность дается", - пишет Маша Ефросинина.

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Она отметила, что повышенная эмпатичность, которую у нее определила ее психолог, не позволяет ей как следует справляться с тем, что происходит вокруг, а эмоциональное истощение приводит к истощению физическому. Поэтому ведущей предстоит период восстановления, за который она надеется выработать иммунитет к различного рода раздражителям.

"Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать плохое. ... Поэтому железная женщина нуждается немного в железе по венам, возвращении в медитацию, спорте, и качественном сне. Немного пересмотреть распределение своих приоритетов и проработать иммунитет к [несчастьям]", - рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина в больнице - что случилось с ведущей / коллаж: Главредд, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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