Мечтаю не умирать: Ефросинина рассказала о своей проблеме с алкоголем

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина поделилась необычным и очень личным фактом о себе.
Как написала она на своей странице в Instagram, Ефросинина не переносит алкоголь. "Официально заявляю, мечтаю выпивать два бокала своего любимого розового вина не умирать утром так, как будто меня отправили", - написала она.
По ее словам, у женщины развилась полная непереносимость алкоголя после перенесенного ковида. "У меня абсолютная непереносимость алкоголя возникла после тяжелого перенесенного ковида в 2020 году. Честно, я уже привыкла жить без алкоголя. Я та чертова подружка, которая пьет за столом водичку. Мне даже нравится его не употреблять системно - от этого много бонусов в жизни", - написала она.
"Только... Так иногда хочется выпить, такие бывают разные поводы, настроения, обстоятельства. Аж бесит, ты только сделал в пылу своего классного настроения глоток ледяного игристого в жару, и такая: "Блин (неценз. - авт), не буду сейчас думать про завтра", - добавляет Ефросинина.
Напомним, ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.
Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.
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