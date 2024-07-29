"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

Известный украинский певец, а сейчас военный Коля Серга высказал свое мнение о певице Светлане Лободе, которая долгое время жила и работала в стране-террористе РФ, но все же поддержала Украину после начала полномасштабной войны, которую начала Россия.
Отметим, ранее артистка много помогала пострадавшим от войны артистам, но сейчас все реже даже говорит о страданиях родной страны.
В интервью Наталье Мосейчук Серга заявил, что Лобода не готова была отплатить за все свои ошибки, поэтому и уехала жить в Европу.
"Дело в том, что всегда сила попытки и сила желания измеряется результатом, который достигнут. Страна ее не вытолкнула, страна ей показала нынешнее положение дел и яркий момент был связан не просто с возвращением Светланы в Украину, а с конкретным действием. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В данном случае, это жертва персоной, этим самым эго. Она не захотела приносить эту жертву. Ее никто не отталкивал. Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой", - сказал Коля.
Смотрите видео интервью Коли Серги:
Кто такая Светлана Лобода?
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.
Светлана Лобода - последние новости по теме
Напомним, на Рождество LOBODA исполнила "Щедрика" вместе с детским хором. Более 100 юных артистов из детского хора Riga Cathedral Boys Choir и рижской школы Ita Kozakēviča выводили трепетные ноты песни, которая стала синонимом рождественского чуда.
Ранее также Светлана Лобода поделилась трогательной историей про любовь, которая навсегда объединяет.
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