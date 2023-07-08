"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

Певица Лолита Милявская стала посмешищем в Сети из-за своего нелепого наряда.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, в котором похвасталась обновкой.
59-летняя Лолита предстала перед камерой в розовом просвечивающем комбинезоне. Наряд туго обтянул скандальную певицу, на что и обратили внимание пользователи сети. Они сочли такой комбинезон перебором.
"Снимите это немедленно", "Переднее место нельзя так уже обтягивать. А комбинезон красивый, но не для вас, Лолита", "Не выставляйте себя ниже талии. Там у вас моветон", "Лола, ты такая интересная и смешная в этом комбинезоне", - писали в комментариях под публикацией певицы.
Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.
Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.
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