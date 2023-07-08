"Не выставляйте себя ниже талии": Лолита в обтягивающем стала посмешищем

Пользователи сети подняли на смех 59-летнюю Лолиту Милявскую.

https://stars.glavred.info/ne-vystavlyayte-sebya-nizhe-talii-lolita-v-obtyagivayushchem-stala-posmeshishchem-10484092.html Ссылка скопирована

Лолита в обтягивающем стала посмешищем / Скриншот

Певица Лолита Милявская стала посмешищем в Сети из-за своего нелепого наряда.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, в котором похвасталась обновкой.

59-летняя Лолита предстала перед камерой в розовом просвечивающем комбинезоне. Наряд туго обтянул скандальную певицу, на что и обратили внимание пользователи сети. Они сочли такой комбинезон перебором.

видео дня

​

Лолиту высмеяли в Сети / скриншот

​"Снимите это немедленно", "Переднее место нельзя так уже обтягивать. А комбинезон красивый, но не для вас, Лолита", "Не выставляйте себя ниже талии. Там у вас моветон", "Лола, ты такая интересная и смешная в этом комбинезоне", - писали в комментариях под публикацией певицы.

Комментарии под постом Лолиты / скриншот

Комментарии под постом Лолиты / скриншот

Комментарии под постом Лолиты / скриншот

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

Вам может быть интересно: