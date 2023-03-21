Не выдержал пропагандиста и рухнул в обморок: в прямом эфире у Соловьева едва не умер гость

Реакция Соловьева просто поражает. В первые секунды он никак не отреагировал на рухнувшего гостя.

Соловьев / скриншот

В прямом эфире в студии главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева прямо во время обсуждения рухнул в обморок один из гостей шоу.

Видео с инцидентом появилось в Telegram-каналах.

На кадрах слышно, как гости студии шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсуждают США и в этот момент один из пропагандистов теряет сознание.

видео дня

Реакция Соловьева просто поражает. В первые секунды он никак не отреагировал на рухнувшего гостя.

Только через время он подошел к гостю, которому стало плохо, и позвал врача.

Ранее экс-главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Россия может проиграть войну против Украины, если российские генералы продолжат действовать так же неэффективно, как сейчас. Также террорист набросился на российского пропагандиста Соловьева, обвинив его в том, что Соловьев в случае проигрыша России в войне убежит куда-то за границу, где у него есть недвижимость.

Позже публичное выяснение отношений между одиозным пропагандистом Владимиром Соловьевым и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) продолжилось. На этот раз кремлевский трубадур Соловьев набросился на бывшего "министра обороны ДНР" Гиркина и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

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