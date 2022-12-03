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"Не время показывать свои кости": Богдан захейтили в Сети за отпуск в Доминикане

3 декабря 2022, 13:59

Светская львица и Instagram-дива Анна Богдан опубликовала фотографию в откровенном платье и вызвала волну хейта в свою сторону.

Богдан
Анна Богдан / Instagram.com/hannastorozhuk

Светская львица и победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан устроила себе отпуск на одном из курортов Доминиканской республики. И теперь публикует фотографии оттуда на своей странице в Instagram.

К примеру, недавно Богдан выложила снимок, на котором она облачено в черном откровенном платье. И фото явно сделано в дорогом отеле. Довольно солидная часть ее подписчиком немедленно возмутились таким вызывающе роскошным отдыхом - и именно как раз в тот период, когда ее Родина страдает от войны с Россией.

"Это все, что ее беспокоит сейчас", "Не время показывать в такое тяжелое время свои кости. Бессовестная, в стране война, тупое создание", "Все "патриотки" за границей", − написали они.

Богдан, комменты
Богдан, комменты
Богдан, комменты

Напомним, ранее, в начале лета нынешнего года, Анна Богдан шокировала поклонников тем, что ушла от коммерсанта Михаила Заливако. Их отношения начались как раз на съемочной площадке шоу 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк".

Но даже после такого заявления фанаты пары надеялись, что у влюбленных это - временные трудности, и они вновь будут вместе. И в Instagram у девушки время от времени спрашивают о ее отношениях с Заливако.

Другие новости:

Доминикана Анна Богдан новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон
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