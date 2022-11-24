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Анна Богдан рассказала об общении с "холостяком" Михаилом Заливако после их разрыва

24 ноября 2022, 14:36

Пара из 11 сезона шоу Холостяк казалась поклонникам одной из самых перспективных.

Михаил Заливако и Анна Богдан
Анна Богдан рассказала, общается ли с Михаилом Заливако после разрыва / instagram.com/kanyeeebear

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан в начале лета шокировала поклонников - она ушла от Михаила Заливако.

Даже после этого заявления фанаты пары надеялись, что у влюбленных это - временные трудности, и они вновь будут вместе.

Меж тем в блоге Ани в Instagram ее время от времени спрашивают об отношениях с Заливако в актуальный момент. Недавно Богдан задали вопрос, продолжает ли она общение с Михаилом.

Ответ блогерки был категоричным: она обрубили все связи с Заливако, как делала прежде с другими своими партнерами.

"Очень много от вас таких вопросов. Нет, я не общаюсь. Я никогда не общаюсь со своими бывшими мужчинами", - ответила Богдан.

Анна Богдан
Анна Богдан рассказала, общается ли с Михаилом Заливако после разрыва / instagram.com/hannastorozhuk

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

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