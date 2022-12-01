Анна Богдан без макияжа засветила, с кем отдыхает на Доминикане

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Победительница телешоу "Холостяк-11" Анна Богдан, которая рассталась с "холостяком" Михаилом Заливако, поехала на отдых в Доминиканскую республику.

На своей странице в Instagram, она выложила кадры со своего отдыха, где нежится на солнце и отдыхает со своими подругами.

Богдан загорает в розовом купальнике, но не с новым бойфрендом, а со своими подругами.

Напомним, ранее Анна Богдан в начале лета шокировала поклонников - она ушла от Михаила Заливако.

Даже после этого заявления фанаты пары надеялись, что у влюбленных это - временные трудности, и они вновь будут вместе.

Меж тем в блоге Ани в Instagram ее время от времени спрашивают об отношениях с Заливако в актуальный момент. Недавно Богдан задали вопрос, продолжает ли она общение с Михаилом.

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