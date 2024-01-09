"Не услышим его бархатный бас": звезды скорбят о смерти Виталия Билоножко

Не стало легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко - он ушел на 71-м году жизни.

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Виталий Билоножко скончался в возрасте 70 лет / коллаж Главред, фото УНИАН

9 января 2024 стало известно о смерти в возрасте 70 лет легендарного украинского эстрадного певца Виталия Билоножко. Его звездные коллеги и друзья написали множество трогательных постов в соцсетях в память о нем.

"Долго не мог собраться с мыслями и словами, слезы душат каждый раз. Писать эти строки для меня очень трудно. Сегодня отошел в вечность мой друг, настоящая Легенда украинской эстрады, Народный артист Украины - Виталий Билоножко. Не верится, что его бархатный бас, тембр которого невозможно спутать с другими голосами мы больше, к сожалению, не услышим вживую. […] Он был очень добрым, внимательным и надежным другом, а также хорошим мужем, отцом и дедушкой. Он был профессионалом от Бога, в репертуаре которого была и опера, мировые шлягеры, классика, украинские народные и эстрадные песни", ‒ написал певец Павло Зибров.

"Отошел в вечность наш друг - Виталий Билоножко. Горькая потеря. Покойся с миром! Глубокие соболезнования семье. Царство Небесное и вечная память!", ‒ написала певица Аурика Ротару (сестра легенды украинской эстрады Софии Ротару).

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"Виталик, неужели это правда?", ‒ написал солист группы "Свитязь" Дмитрий Гершензон.

"Прощай, дорогой наш, легендарный Виталий Васильевич! Спасибо за каждую встречу, твое доброе сердце, мудрость, талант, твою улыбку, объятия, чувство юмора, бархатный тембр голоса, который всегда будет звучать в наших сердцах. Разве можно поверить, что больше не увидим вас вдвоем со Светланочкой на сцене? Горе. Родные наши Билоножки ‒ Светлана ‒ выражаем глубокие соболезнования вашей невероятной семье", ‒ написала легендарная актриса тетра и кино Ольга Сумская.

"Царство Небесное рабу Божьему Виталию", – написал певец Александр Пономарев.

Напомним, 8 октября 2023 года народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни. Позже дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью.

Позднее стало известно, что украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

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