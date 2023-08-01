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Не узнать: как сейчас выглядит резко постаревшая Ольга Николаевна со Сватов

Сергей Кущ
1 августа 2023, 16:40 обновлено 1 августа, 16:40
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Актриса Людмила Артемьева не похожа сама на себя.
Как сейчас выглядит Ольга Николаевна со Сватов
Как сейчас выглядит Ольга Николаевна со Сватов / скриншот YouTube

60-летняя актриса Людмила Артемьева, которая сыграла в сериале Сваты Ольгу Николаевну, очень сильно постарела.

Во время выхода в свет, которые происходят очень редко, актриса поразила своим внешним видом.

60-летняя Артемьева стала выглядеть значительно старше своего возраста. Ольга Николаевна из Сватов уже не та — она подстриглась, а ее волосы полностью "оккупировала" седина.

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Людмила Артемьева
Людмила Артемьева / росСМИ

Напомним, ранее Людмила Артемьева сообщила, что прогорела и осталась без копейки. Сейчас звезда Сватов ищет альтернативные источники заработка.

Она призналась, что ей даже нечем выплачивать ипотеку.

"Год был ужасным. Доходы просели. То, что раньше покупалось "на сдачу" (шмотки, сумки, украшения), теперь стало статьёй расхода. Ипотека затянула удавку на шее. Бывало, приходилось занимать на очередной платёж. Начала искать варианты заработка. Жизнь, как специально, подкидывала информацию по крипте: то реклама, то статья в журнале. Решила попробовать на свою голову. Потеряла все", - пожаловалась Артемьева.

Ранее стало известно о том, что российский артист Федор Добронравов, который поддерживает российских оккупантов, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала Сваты.

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