Таисия Повалий объявила конец затворничеству/ Instagram

Украинская певица, которая живет и работает в россии, а также не слова не проронила о войне, которую начала россия в Украине Таисия Повалий, появилась на светской вечеринке в Москве.

Певицу заметили на показе известного российского модельера, онкобольного Валентина Юдашкина, пишут Дни.ру.

Сама Тая "від природи такая", заявила, что не могла пропустить показ ее "большого друга". "Я не могла пропустить показ моего большого друга Валентина Юдашкина, – улыбается певица. – У меня много сшитых им платьев – и концертных, и для выходов в свет. Он как никто чувствует и понимает женщину, в его платьях хочется парить, любить и быть любимой".

Таисия Повалий / Dni.ru

Бедная Повалий так устала от отсутствия светских мероприятий в москве, что даже объявила об этом журналистам. "Я очень скучала по таким красивым и статусным мероприятиям, по выходам в свет, по коллегам, – призналась Повалий. – Хочется посмотреть и премьеры в театрах, и на выставках побывать – словом, на это лето планов много!"

"Словом, конец затворничеству!" - радуется "статусным мероприятиям" Повалий, в то время, как в Украине каждый день проходят похоронные мероприятия мирных людей, которых убивает россия.

Напомним, ранее сын запроданки Повалий Денис, понял истинную ценность родных уголков и улочек. Ранее он опубликовал трогательные сторис о том, почему любит Украину и Киев.