"Не рекомендовала бы никому": Даша Кацурина высказалась про развод с мужем

Возлюбленная Владимира Дантеса призналась, как пережила разрушение брака.

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Развод Даши и Миши Кацуриных - бизнесвумен комментирует расставание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Украинская бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина сегодня может назвать себя вполне счастливой женщиной - у нее есть любимые дело, мужчина и дети, которые ее питают энергией и оптимизмом. Однако она не забывает, что еще совсем недавно все было не так.

В интервью чехословацкому Vogue Кацурина призналась, что 2022 год, когда в Украине началась полномасштабная война, был для нее трансформирующим - общенациональную трагедию она встретила с двумя малышами на руках и в состоянии болезненного развода.

"В то время, когда началась массированная атака на мою землю, я переживала развод с двумя детьми на руках. Этот опыт показал мне, насколько я сильная и насколько я недооценивала себя раньше. Я повзрослела и начала себе нравиться. Моя жизнь изменилась к лучшему таким образом, но я бы точно не рекомендовала этот метод никому другому", - отмечает Даша.

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Впрочем, несмотря на пережитую боль, бизнесвумен не жалеет про тот период своей жизни. "Я с большим уважением отношусь к неудачам, они дают нам возможность вырасти. Главное — остановиться, проанализировать, что произошло и почему, решить, что с этим делать, и решить, как вести себя в будущем", - убеждена она.

Ранее украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир назвала причину развода с музыкальным продюсером и военным Романом Недзельским после 33 лет в браке.

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