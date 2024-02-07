"Не рекомендовала бы никому": Даша Кацурина высказалась про развод с мужем

Украинская бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина сегодня может назвать себя вполне счастливой женщиной - у нее есть любимые дело, мужчина и дети, которые ее питают энергией и оптимизмом. Однако она не забывает, что еще совсем недавно все было не так.
В интервью чехословацкому Vogue Кацурина призналась, что 2022 год, когда в Украине началась полномасштабная война, был для нее трансформирующим - общенациональную трагедию она встретила с двумя малышами на руках и в состоянии болезненного развода.
"В то время, когда началась массированная атака на мою землю, я переживала развод с двумя детьми на руках. Этот опыт показал мне, насколько я сильная и насколько я недооценивала себя раньше. Я повзрослела и начала себе нравиться. Моя жизнь изменилась к лучшему таким образом, но я бы точно не рекомендовала этот метод никому другому", - отмечает Даша.
Впрочем, несмотря на пережитую боль, бизнесвумен не жалеет про тот период своей жизни. "Я с большим уважением отношусь к неудачам, они дают нам возможность вырасти. Главное — остановиться, проанализировать, что произошло и почему, решить, что с этим делать, и решить, как вести себя в будущем", - убеждена она.
Ранее украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир назвала причину развода с музыкальным продюсером и военным Романом Недзельским после 33 лет в браке.
Также жена боксера Александра Усика показала новорожденную дочь и раскрыла подробности родов. Екатерина призналась, что была совершенно одна в важный для семьи день.
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