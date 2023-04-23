Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

Звезда сериалов "Село на миллион" и "Когда мы дома" развелся с первой женой осенью 2022 года.

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Константин Войтенко встречается с Натальей Каминской / instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/natalii.kaminska

Украинский актер Константин Войтенко холост с осени 2022 года - тогда его бывшая жена, танцовщица Валентина Маринина, заявила, что единственное, что у нее есть общего с артистом, это дочь Эмилия.

Для Войтенко расставание, о котором он косвенно упоминал еще во время съемок Танцев со звездами в 2021 году, заставило сконцентрироваться на более важных вещах. Например, на общении с ребенком.

Полгода спустя Константин на своей странице в Instagram заявил, что больше не одинок. В его жизни появилась женщина, и он, похоже, очень счастлив.

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Актер опубликовал снимки с возлюбленной с подписью: "Самое приятное в жизни - это любить, и чувствовать, что тебя любят. Моя".

Избранницей Константина Войтенко стала Наталья Каминская, дизайнерка одежды и владелица именного бренда. От предыдущих отношений у Натальи есть четырехлетний сын.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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