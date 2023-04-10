Не оптическая иллюзия, а полное обнажение: Хэлли Берри показала дерзкий кадр на балконе

Голое тело голливудской актрисы - это отдельное произведение искусства, достойное восхищения.

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Хэлли Берри снялась голышом и с бокалом вина в руках / instagram.com/halleberry

Американская актриса и один из современных голливудских секс-символов Хэлли Берри поделилась фотографией, от которой перехватывает дух - она давно так не будоражила воображение своих поклонников.

Берри и ранее очень спокойно относилась к обнаженной натуре, тем более что фигуру всегда имела более чем привлекательную. Тем не менее полное обнажение в исполнение актрисы могли увидеть разве что очень близкие ей люди.

Вероятно, на странице Берри в Instagram появился кадр именно из их архива - на снимке полностью голая актриса стоит на кованном балкончике и пьет вино из изящного бокала. "Я делаю то, что хочу делать", - подписала снимок она.

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Менее чем за сутки пикантная фотография (увидеть ее можно тут) набрала более полумиллиона лайков. Предполагается, что снимок сделан в боле ранние годы Хэлли Берри - в кадре у нее длинные волосы, буйной волной спадающие на обнаженные плечи, в то врем как актриса уже достаточно давно носит короткую ассиметричную стрижку.

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