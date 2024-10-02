Не могут найти вторые сутки: у путинистки Любови Успенской исчезла дочь

Любовь Успенская обратилась к властям страны-оккупанта.

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Любовь Успенская ищет свою дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина.

Как заявляют росСМИ, Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

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"Только что ко мне обратилась российская артистка Любовь Успенская и сообщила мне, что у нее пропала дочь. Уже вторые сутки она ее не может найти. Есть информация, что ее могли похитить, вывезти из страны. Есть другая версия, о которой мы готовы говорить только в правоохранительных органах", - рассказал Бородин.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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