Не место в семье: Королева унизила свою невестку-стриптизершу

Артистка сделала откровенно некрасивый жест по отношению к пассии своего сына.

Наташа Королева с сыном / соцсети

Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Украине и поддерживает Путина, который напал на Украину с целью захвата ее территорий, решила унизить свою невестку-стриптизершу.

РосСМИ поговаривают, что девушка сына Архипа в прошлом проститутка, выступавшая в стриптиз клубе под псевдонимом Мелисса, не по душе предательнице Королевой. Более того, она всячески это показывает.

Так, по информации Novostivl.ru, на днях на своем концерте певица специально посадила девушку подальше от сцены и камер. Таким образом Королева хотела показать девушке, что ей не место в семье. Как сообщили пропагандисты, в первом ряду сидели близкие друзья и родные артистки.

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Несмотря на противоречия с потенциальной родственницей, бывшая проститутка Мелисса сдаётся.

Архип Глушко / Соцсети

В частности, она недавно она открыто заявила о том, что хочет в обозримом будущем родить ему двух детей: мальчика и девочку. А на безымянном пальце правой руки девушка носит кольцо, намекая на свой статус.

Напомним, ранее Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына мужа.

"Это называется "своя атмосфера", Оделись бы они нормально, их бы тут и там не обсудили. А так забыть о себе не дадут", "Думаю, ценители их творчества именно так понимают значение слова "роскошь", "Гм, их поклонникам, наверное, нравится. Да и сами от себя прутся! Хуже, когда "звёзды" в депрессии и без конца ноют во всех сетях", - писали в комментариях под снимком.

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