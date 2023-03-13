УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Не место в семье: Королева унизила свою невестку-стриптизершу

13 марта 2023, 21:16
Артистка сделала откровенно некрасивый жест по отношению к пассии своего сына.
Наташа Королева с сыном
Наташа Королева с сыном / соцсети

Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Украине и поддерживает Путина, который напал на Украину с целью захвата ее территорий, решила унизить свою невестку-стриптизершу.

РосСМИ поговаривают, что девушка сына Архипа в прошлом проститутка, выступавшая в стриптиз клубе под псевдонимом Мелисса, не по душе предательнице Королевой. Более того, она всячески это показывает.

Так, по информации Novostivl.ru, на днях на своем концерте певица специально посадила девушку подальше от сцены и камер. Таким образом Королева хотела показать девушке, что ей не место в семье. Как сообщили пропагандисты, в первом ряду сидели близкие друзья и родные артистки.

видео дня

Несмотря на противоречия с потенциальной родственницей, бывшая проститутка Мелисса сдаётся.

Архип Глушко
Архип Глушко / Соцсети

В частности, она недавно она открыто заявила о том, что хочет в обозримом будущем родить ему двух детей: мальчика и девочку. А на безымянном пальце правой руки девушка носит кольцо, намекая на свой статус.

Напомним, ранее Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына мужа.

"Это называется "своя атмосфера", Оделись бы они нормально, их бы тут и там не обсудили. А так забыть о себе не дадут", "Думаю, ценители их творчества именно так понимают значение слова "роскошь", "Гм, их поклонникам, наверное, нравится. Да и сами от себя прутся! Хуже, когда "звёзды" в депрессии и без конца ноют во всех сетях", - писали в комментариях под снимком.

Вас также может заинтересовать:

Наташа Королева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:35

Бомбил жилые кварталы в Харькове: заключенного российского пилота отдали на обмен

21:31

Организаторы конкурса красоты запретили другим участницам фотографироваться с украинкойВидео

21:16

Не место в семье: Королева унизила свою невестку-стриптизершу

21:15

Один танк ВСУ против девяти русских: подробности мощного и победного боя на НиколааевщинеВидео

21:10

Россияне могут атаковать с неожиданных направлений: эксперт рассказал, откуда ждать угрозуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:04

Вздрогнула и закричала: российскую актрису заплевали прямо на сценеВидео

20:43

"Счастливый" цвет волос по дате рождения: как покраситься, чтобы порадовать судьбу

20:36

"Их было пятеро": появились подробности расстрела Героя Украины Александра МациевскогоВидео

20:30

Argentem Creek Partners разоблачили на распространении дезинформации для захвата украинской GNT Group актуально

Реклама
20:26

Александр Невзоров. Кто такие русские?Видеоблоги

20:19

Кабмин предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривенВидео

20:06

"Хамка старая": Долина закатила жуткий скандал в прямом эфире росТВВидео

19:55

Навредите сами себе: эти вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендеВидео

19:54

"Запугивают дезертиров": офицер ВСУ рассказал о коварной тактике россиян с белым флагомВидео

19:53

"Посмотри на себя, какие ещё тебе вареники": Поплавский оскорбил студенткуВидео

19:51

Песков закатил истерику из-за Киево-Печерской Лавры и заявил, что РФ продолжит убивать украинцевВидео

19:40

В ЕС утвердят план покупки снарядов для Украины на следующей неделе - BloombergВидео

19:20

Нам надо благодарить судьбу за тупость наших враговмнение

19:05

Пенсионный фонд запустил тотальные проверки: кто рискует остаться без выплатВидео

18:46

"Апокалипсис начнется в Украине": Паша-"Мерседес" начал бунт и отказался выселяться из ЛаврыВидео

Реклама
18:42

Русский режиссер собирается снять фильм о детях из Бахмута: в Сети полыхает скандал

18:34

Похищение детей и ракетные обстрелы: Международный суд откроет дела против РФВидео

18:33

Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делатьВидео

18:24

"Он в раю, потому что в аду уже побывал": в бою за Бахмут погиб командир роты "Холодного яра"Видео

17:54

Как узнать какая энергетика в квартире: опасные признаки плохой энергииВидео

17:48

Когда отменят военное положение: астролог назвал важнейшую дату для Украины в битве с РоссиейВидео

17:46

Ведущий Оскара-2023 "добил" Уилла Смита за прошлогодний скандал с пощечинойВидео

17:28

Разбитная разведенка: Шакира "зажгла" на шоу и засветила белье из-под штановВидео

17:20

"Враг существенно продвинулся": Жданов оценил, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за БахмутВидео

17:15

Заплаканная возвращалась из могилы: любимую погибшего "Да Винчи" остановили из-за "пьяного вида"Видео

17:10

Предки остерегались и нам передали: что будет, если подарить дареноеВидео

16:54

Страх "бавовны": в Москве массово вырубают леса для установки комплексов ПВО

16:51

"Будут достигнуты только военным путем": у Путина озвучили новые цели в войне с УкраинойВидео

16:38

Чем опасно высокое давление и можно ли вылечить гипертензию: терапевт развеяла мифыВидео

16:29

Неподвластна годам: 54-летняя Кайли Миноуг показала образцовые ножки в кокетливом мини

16:12

Почему вредно спать на животе: к каким последствиям приводит любимая поза для снаВидео

16:09

В Украину ворвется снежный циклон: синоптик рассказал, когда придет жарищаВидео

15:34

Развал Украины и пожизненное президентство Януковича: Царев слил планы ПР

15:16

Как понять, что ты токсичный человек, и навсегда справиться с этим недостаткомВидео

15:11

Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую: простой и удивительный ответВидео

Реклама
15:10

Для нас это дикость: почему в Швеции люди не вешают шторы на окна

14:55

Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудоВидео

14:53

Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев

14:50

Мисс Украина-Вселенная рассказала о своей нетрадиционной ориентации

14:48

Как должны вручать повестку в военкомат в Украине: омбудсмен дал ответы на главные вопросыВидео

14:40

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

14:33

"Из стен начал капать мед": дом супружеской пары превратился в гигантский улей

14:29

Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским после переговоров с Путиным — WSJ

14:27

Российского фигуриста снова готовят к ампутации

14:02

Немощный отец Киркорова грубо нахамил украинцам

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять