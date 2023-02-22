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"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказал о материнстве

22 февраля 2023, 20:06
Ирина Сопонару старается быть реалисткой, и несколько раз за время полномасштабной войны была искренне рада, что у нее нет детей.
Ирина Сопонару
Ирина Сопонару рассказала, почему не хочет рожать детей во время войны / instagram.com/irinasoponaru

Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару не раз заявляла, что хочет стать матерью. Морально она уже давно готова к этому, однако обстоятельства не играют ей на руку в этом вопросе.

36-летняя артистка состоит в продолжительных отношениях с британцем, с которым познакомилась еще до полномасштабной войны. Влюбленные не спешат в ЗАГС, да и детский вопрос Сопонару откладывает "на потом".

В интервью для Анны Олицкой актриса призналась, что делает это в основном из-за страха. Российские оккупанты отобрали будущее у всего украинского народа, и что-то планировать, пока в стране война, юмористка просто не может.

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"Моя первая мысль, когда началась война и я пешком шла через границу, была о том, что слава богу, что у меня нет ребенка. Было бы все то же самое, только с ребенком. Потому что я без машины была, там была такая очередь. что они, наверное, неделю стояли. И я пешком прошла. Потом я думала, как я хочу сына и так его воспитать, чтобы он был, как наши ВСУшники, такой достойный украинец. Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать", - рассказывает Ирина.

Также она отмечает, что мечтает привести на свет ребенка в Украине, но в условиях войны считает это нереалистичной задачей. "Пока я не вижу, что это безопасно делать в Украине. Надо думать реалистично. Если тревоги, бомбежки – я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более. Эти бедные женщины, которые рожали во время войны, – я им так сочувствую. Это ужас", - делится эмоциями Сопонару.

Ранее стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

Также голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон сделала своей девушке предложение руки и сердца в Диснейленде. Вместе артистка и ее избранница уже воспитывают дочь.

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