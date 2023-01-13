Звезда Женского квартала блеснула упругими бедрами в черном мини-платье

Ирина Сопонару в утонченном наряде показала жаркие довоенные фото.

Ирина Сопонару засветила ножки в черном мини / instagram.com/irinasoponaru

Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару предалась воспоминаниям о временах до полномасштабной войны в Украине. В частности артистка на своей странице в Instagram показала одну из съемок, которую увидели поклонники ее таланта только сейчас.

За новые снимки фанаты прозвали Сопонару "черной орхидеей". Также в комментариях под фото Ирина собрала множество предложений руки и сердца.

Такой фурор актриса вызвала безупречной фигурой, облаченной в пикантный наряд. Сопонару взгромоздилась на стол, где и показала фанатам настоящую страсть.

Для съемки Ирина выбрала черное облегающее мини-платье, которое едва прикрыло верхнюю четверть бедра артистки, и ботильоны на толстом каблуке. Волосы Сопонару зачесаны назад, чтобы подчеркнуть изящную шею, украшенную ярким колье.

Комик сидит на столе, приподняв и согнув одну ногу, чтобы похвастаться красотой упругих бедер, но не показывает лишнего.

Ирина Сопонару засветила ножки в черном мини / instagram.com/irinasoponaru

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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