"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

Друзья актера уверены, что слухи о разводе придумали его недоброжелатели, которые не хотят его возвращения на сцену.

Ефремов передумал разводиться с пятой женой / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot, imdb.com

Кратко:

Ефремов по-прежнему официально состоит в браке с Кругликовой

Ефремов активно работает над несколькими проектами

Российский актер Михаил Ефремов, который высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, не стал разводиться с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники в окружении актера.

Сообщается, что Ефремов по-прежнему официально состоит в браке с Кругликовой и проживает вместе с женой в московской квартире.

Друзья актера уверены, что слухи о разводе придумали его недоброжелатели, которые не хотят его возвращения на сцену.

"Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведёт лично, команды у него нет", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Ефремов официально развелся со своей женой после 23 лет брака.

Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004-м у пары родилась дочь Вера, в 2007-м - Надежда, а в 2010-м - сын Борис.

Кстати, в настоящее время, как пишет Gazeta.ru, Ефремов активно работает над несколькими проектами: он принял три предложения о съемках, ожидает новых театральных предложений и планирует участие в гастрольной деятельности. Актер ведет закрытый образ жизни, бросил пить и все время уделяет подготовке к ролям.

Ранее Главред сообщал, что Михаил Ефремов и Софья Кругликова откладывали официальное оформление развода. Актер опасался, что это привлечет повышенное внимание СМИ.

Также журналисты раскрыли детали интрижки Ефремова с актрисой, которая моложе его на 20 лет. Пара скрывает свои отношения, но появилась вместе в неожиданном месте, оставив автографы поклонникам.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

