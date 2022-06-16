Не хочет детей, которых не увидит: Путин болен и гонит Кабаеву на аборт - СМИ

У кремлевского диктатора проблемы не только на "работе", но и в личной жизни. Путин и Кабаева якобы все время ссорятся из-за очередной беременности женщины.
Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы требует, чтобы его любовница (а возможно и жена) и Алина Кабаева, которая снова беременна, сделала аборт. Женщина не соглашается, поэтому в семье "фюрера" и его "Евы Браун" происходят постоянные скандалы.
Как сообщает телеграмм-канал GeneralSVR, Путин аргументирует свою позицию тем, что детей у него и так уже достаточно.
"Неспокойно у президента России Владимира Путина и на личном фронте. Мы уже писали о том, что сожительница президента Алина Кабаева в очередной раз беременна, именно этот факт и является причиной семейных ссор Путина и Кабаевой. Владимир Путин требует, чтобы Кабаева сделала аборт, аргументируя тем, что детей у него и так достаточно, что он не хочет детей, которых может никогда не увидеть, так как тяжело болен и не знает, сколько еще проживет", - говорится в сообщении.
Кабаева же якобы настаивает на сохранении ребенка и отказывается уступать президенту РФ.
"Пара практически не разговаривает, а когда пытаются поговорить, начинается ссора. Прислуга и охрана наблюдают за развитием событий, как за увлекательным сериалом, обсуждая свои симпатии и отношение к "героям", - пишет Telegram-канал.
Отметим, 14 июня СМИ со ссылкой на источники писали, что Путин в коме после неудачной операции. У диктатора была раковая опухоль, удаление которой могло вызвать серьезные последствия для его здоровья.
Сообщается, что сейчас президент РФ якобы находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают при помощи систем искусственного жизнеобеспечения.
Дети Путина и Кабаевой
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.
Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.
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