"Не будет никогда": Притула сделал резкое заявление по поводу возвращения на ТВ

Телеведущий Сергей Притуле рассказал Маше Ефросининой, чего ему иногда стоило сниматься в больших шоу.

Притула, Россия / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Волонтер и телеведущий Сергей Притула, который славится своими неимоверными сборами для ВСУ, сделал категорическое заявление относительно своей телевизионной карьеры.

Так, в интервью телеведущей Маше Ефросининой, Притула сообщил, что с уверенностью может сказать, что он больше никогда не вернется к развлекательному телевидению. "В предыдущих интервью на вопрос о моем будущем на ТВ я отвечал, что нужно подождать пока закончится война, а потом уже приму решение. Но сегодня, опираясь на некоторые вещи, произошедшие за последние несколько недель, могу тебе с уверенностью сказать, что возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда", - категорично ответил Притула.

По словам Притулы, он очень благодарен судьбе и людям, которые на определенных этапах жизни становились то ли проводниками, то ли партнерами на пути к вершинам в креативной индустрии, в частности на телевидении. "И я с большой радостью прожил 17 лет карьеры телеведущего", – сказал Сергей.

"В области, где я работал 17 лет, пребывание перед камерой заточено на то, чтобы вызвать у людей положительную эмоцию, улыбку, смех, хохот, заставить аплодировать, выкрикивать: "Вот, блин, молодец!" А для этого ты должен иметь внутри себя что-то, что генерирует такой посыл. Должен заходить в кадр на абсолютном позитиве, причем безразлично, что происходит в твоей жизни", - заверил Притула.

Он также добавляет, что у него очень прокачаны эти скиллы. "Когда я выходил на съемочную площадку или на сцену, никто никогда не знал, с чьих похорон я приехал, или какие у меня хлопоты в семейной жизни. Сама знаешь, что такое съемки больших проектов типа "Кто сверху?". Это 150 человек съемочной группы, 200 актеров массовых сцен, 12 часов съемок. И тут ты вдруг выходишь и говоришь: "Ах и ох, у меня, знаете, проблемы, я не готов сейчас работать" .Идиотизм чистой воды. Поэтому это моя сильная сторона – полная атрофация индивидуального нерва в рабочем поле", – рассказал телеведущий.

Напомним, ранее украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула в интервью для Маши Ефросининой признался: когда увидел брата после боевых действий в первый раз, не смог его узнать - так сильно война изменила мужчину.

"Когда они вышли из Ирпеня, я просто не узнал его. Это был человек с каким-то совершенно черным лицом. И не потому, что оно было грязным... Я не знаю, как этот пигмент появляется у людей, которые непосредственно касаются боевых действий", - рассказывает Сергей Притула.

Сейчас известно, что Василий Притула после освободительной миссии в Ирпене вернулся к своей довоенной деятельности - успешной адвокатской практике.

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