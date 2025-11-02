"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"

Бывший бойфренд рассказал, был ли он в браке на момент отношений с Софией Шамией.

https://stars.glavred.info/ne-boysya-byvshiy-yakudza-stal-na-zashchitu-uchastnicy-holostyaka-10711607.html Ссылка скопирована

Бывший Софии Шамии заговорил про их отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

Вы узнаете:

Бывший Софии Шамии отреагировал на ее участие в Холостяке

Что он рассказал про их отношения

Бывшая участница проекта "Холостяк-14" София Шамия, которая решила добровольно покинуть шоу и пригрозила судом, продолжает интриговать зрителей подробностями ее личной жизни. На защиту Софии в TikTok стал ее бывший бойфренд-японец, с которым девушка встречалась два года.

На проекте было сделано предположение, что Шамия была в отношениях с бывшим якудза в то время, когда он был женат. По словам бывшего парня "Мисс Украина-2023", эти обвинения несправедливы.

видео дня

"Я слышал, что кто-то говорил, будто София имела отношения с женатым мужчиной, у которого есть ребенок. Я не понимаю, откуда это взялось. Мы были очень заняты работой и волонтерством, а остальное время проводили только вдвоем. Она никогда бы не смогла быть с кем-то, зная, что тот женат", — заявил экс-бойфренд Шамии.

София Шамия с бывшим бойфрендом / фото: instagram.com, София Шамия

Также бывший партнер участницы "Холостяка" заявил, что на телевидении часто манипулируют фактами, поэтому Софии нечего бояться, ведь она была честна со всеми.

"Я сказал своей бывшей: "Если оставаться честным и искренним, можно пережить любую беду. Поэтому не бойся — будь собой. Но именно тогда я понял, насколько телевидение может манипулировать", — признался японец.

Мужчина также рассказал, что действительно был участником банды якудза и даже находился в местах лишения свободы. Однако по словам экса Шамии, он твердо решил изменить свою жизнь.

София Шамия - участница шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, София Шамия

"Мое прошлое не то, чем можно гордиться. Но именно там, в тюрьме, я решил измениться. Когда началась война в Украине, я приехал сюда и помогал за собственные средства", — поделился он.

София Шамия также не собирается хранить молчание по поводу ситуации, которая произошла на шоу "Холостяк". Она записала видео, где рассказала про их отношения и показала совместные фото. "Мисс Украина-2023" призналась, что пара разошлась из-за разных менталитетов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообшал, что участница шоу "Холостяк" София Шамия, которая со скандалом ушла из проекта по собственному желанию, внезапно начала угрожать судом. При этом она не указала никакие другие детали, не объяснила, в чем же на самом деле причина и что именно ее так возмутило.

Также участница популярного украинского шоу "Холостяк" София Шамия собрала вещи и покинула проект. В доме между участницами произошел конфликт и Оксана Шанюк сказала, что Шамия была любовницей мужа ее клиентки.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред