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Названа страшная причина смерти: в России умер муж популярной певицы

Алена Кюпели
30 июля 2023, 23:13 обновлено 30 июля, 23:23
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О смерти мужа популярной в террористической России певицы Натали, стало известно уже после его похорон.
Муж певицы Натали покончил с собой
Муж певицы Натали покончил с собой / Коллаж Главред, фото Instagram/natali_star

В России скончался 53-летний муж и продюсер певицы Натали, которая прославилась двумя хитами - "Ветер с моря дул" и "О Боже, какой мужчина".

Российский пропагандистский телеграмм-канал Mash сообщил, что причина смерти мужа певицы Александра Рудина - самоубийство. "Его тело нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице", - сообщили в соцсетях.

Издание также добавляет, что последние 2 года Рудин находился в глубочайшей депрессии после осложнений от ковида, а две недели назад умер его отец. Говорят, что именно это послужило толчком к тому, чтобы покончить с собой.

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В посте - информация о смерти мужа певицы Натали:

Певица Натали с мужем Mash
Певица Натали с мужем. Фото Mash / Скриншот телеграмм-канала

"Муж ушел из жизни от последствий ковида. Боролись два года. Сегодня хороним в нашем родном с ним Дзержинске", — прокомментировала трагедию она.

Отметим, Натали и Александр Юдин поженились, когда будущей звезде российского шоу-бизнеса было всего 17 лет. Пара воспитывала троих детей, младшему было всего 6 лет.

Напомним, ранее стало известно о том, что умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор.

Также стало известно, что исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой - певица Коко Ли долгие годы страдала от депрессии, которая привела ее к плачевному финалу.

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