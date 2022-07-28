Названа самая красивая женщина мира

Ким Джи Су покорила сердца 500 тысяч человек/ nubiapage.com

Наконец завершился глобальный опрос на тему "Самая красивая женщина в мире", который длился 5 месяцев и был организован журналом Nubia Magazine. В нем приняли участие 20 красивых женщин-знаменитостей из разных стран мира.

Опрос собрал в общей сложности более 1 миллиона голосов из 116 стран, при этом лидерами голосования стали Мексика, Перу, Колумбия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Аргентина, Бразилия, Алжир, Таиланд, Филиппины, ОАЭ, Индонезия, Сингапур, Япония, США, Испания, Южная Корея и другие.

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Получив в ходе опроса 500 тысяч голосов в общей сложности из 98 стран, известная южнокорейская актриса и певица Ким Джи Су была названа самой красивой женщиной мира в 2022 году. Следом за ней следуют тайваньская певица Чоу Цзыюй и на 3-й позиции тайский рэпер и танцор Лалиса Манобан. Джису получила большинство голосов из Мексики, Колумбии, Перу, Южной Кореи и других стран.

Самая красивая женщина получила официальный сертификат, подтверждающий красоту девушки.

Напомним, бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу состоит в романтических отношениях с 26-летней украинской визажисткой Лилией Реус. Пара вместе уже около года и между ними, похоже, все серьезно.

Мурат и Лилия познакомили даже своих дочерей, и они вчетвером нередко отдыхают вместе одной дружной семьей.