Названа причина смерти Юрия Шатунова

Медике два часа боролись за жизни солиста "Ласкового мая".
Оторвавшаяся бляшка в сердце спровоцировала инфаркт миокарда у Юрия Шатунова, который и привел к смерти солиста "Ласкового мая".
Главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов в комментарии росСМИ рассказал, что на момент поступления Шатунова в больницу исполнитель был в состоянии клинической смерти.
"В общей сложности почти два часа врачи боролись за его жизнь, была бригада из пяти человек, но к сожалению, не удалось его спасти. Возникла острая сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда", - рассказал врач.
Смерть Юрия Шатунова
О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт.
Читайте также"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре ШатуновуПозже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.
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