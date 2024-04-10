УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

Элина Чигис
10 апреля 2024, 17:37
Алла Пугачева не перестает удивлять своей смелостью и собирается посетить свой замок в стране-оккупанте РФ летом.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева собралась в Москву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично выступает против страшного вторжения РФ в Украину, планирует проведать свой замок в селе Грязь под Москвой.

Как сообщили росСМИ, летом певица прибудет в Москву, но всего лишь на один день. Примадонна приедет в страну-террориста по делам и проведать свой шикарный замок.

видео дня

"Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок", — сообщил источник.

Также известно, что сейчас в замке Пугачевой никто не живет, но за ним следят ее охранники, на которых хозяева тратят не меньше 150 тысяч рублей в месяц.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, на днях он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Алла Пугачева прервала молчание и высказалась о теракте в "Крокусе". Она отметила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.

Читайте больше о Пугачевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

19:00 Мир
"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:13 Политика
США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?

18:05 Мнения
Все главные новости

Популярное

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7796

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 4588

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Никто не должен этого делать : Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить 4111

"Никто не должен этого делать": Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить

Российские НПЗ продолжают гореть 2607

Российские НПЗ продолжают гореть

Последние новости

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

Реклама
17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

Реклама
15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

Реклама
12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волос
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять