Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично выступает против страшного вторжения РФ в Украину, планирует проведать свой замок в селе Грязь под Москвой.
Как сообщили росСМИ, летом певица прибудет в Москву, но всего лишь на один день. Примадонна приедет в страну-террориста по делам и проведать свой шикарный замок.
"Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок", — сообщил источник.
Также известно, что сейчас в замке Пугачевой никто не живет, но за ним следят ее охранники, на которых хозяева тратят не меньше 150 тысяч рублей в месяц.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, на днях он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Алла Пугачева прервала молчание и высказалась о теракте в "Крокусе". Она отметила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.
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