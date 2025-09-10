Укр
"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

Анна Подгорная
10 сентября 2025, 16:39
Билык коснулась тонкой материи чувств.
Ирина Билык
Ирина Билык сейчас - певица заговорила о любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Вкратце:

  • Ирина Билык поделилась своими рассуждениями о любви
  • Мнения ее фанатов разделились

С 2021 года украинская певица Ирина Билык официально одинока. Время от времени ей приписывают различные романы, а некоторые мужчина даже зовут ее замуж.

И хоть пока менять свой статус артистка не торопится, время от времени она не против поболтать с поклонниками на тему любви. К примеру, недавно в своем блоге Билык выразила мысль о том, что настоящей любви не может быть без страданий.

"Чтобы научиться Любить, нужно научиться Страдать. Согласны?" - написала Ирина, и опубликовала собственное сэлфи. Мнения в комментариях разделились: одни поддерживают мнение певицы, другие с ней несогласны. Немало среди поклонников Билык оказалось и тех, кто просто любовался тем, как сейчас выглядит звезда.

Ирина Билык
Ирина Билык сейчас - певица заговорила о любви / instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык
Ирина Билык сейчас - певица заговорила о любви / instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Главред рассказывал, как друзья Виталия Козловского реагируют на слухи о его звездной болезни. Карьерный взлет певца прокомментировал Анатолий Анатолич.

Также экс-жена Дзидзьо, украинская певица Slavia, рассказала про его личную жизнь. Пара не вместе уже больше четырех лет, и сама Славия уже обрела семейное счастье с другим мужчиной.

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

