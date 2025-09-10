"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

Билык коснулась тонкой материи чувств.

Ирина Билык

С 2021 года украинская певица Ирина Билык официально одинока. Время от времени ей приписывают различные романы, а некоторые мужчина даже зовут ее замуж.

И хоть пока менять свой статус артистка не торопится, время от времени она не против поболтать с поклонниками на тему любви. К примеру, недавно в своем блоге Билык выразила мысль о том, что настоящей любви не может быть без страданий.

"Чтобы научиться Любить, нужно научиться Страдать. Согласны?" - написала Ирина, и опубликовала собственное сэлфи. Мнения в комментариях разделились: одни поддерживают мнение певицы, другие с ней несогласны. Немало среди поклонников Билык оказалось и тех, кто просто любовался тем, как сейчас выглядит звезда.

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

