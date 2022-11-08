Наталья Валевская после развода намекнула на новый роман с известным хореографом

Наталья Валевская намекнула на роман с Амадором Лопесом / instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская пополнила печальный список звездных разводов, которые произошли в этом году. После 20 лет отношений она рассталась со своим супругом Владимиром Пригладем.

Артистка признавалась, что это далось ей крайне болезненно, и она учится прорабатывать свои проблемы со специалистами, но все же не оставляет надежду на то, что однажды встретит подходящего партнера, с которым сможет завести семью.

И, спустя почти полгода с момента развода, ей это, похоже, удалось. На своей странице в Instagram она намекнула на зарождающиеся чувства между ней и известным хореографом и певцом венесуэльского происхождения Амадором Лопесом.

Валевская выложила видео, на котором она мило прогуливается по испанским улочкам, держась с Лопесом за руки. Пара время от времени обнимается, на их лицах играют счастливые улыбки. "Кажется, я люблю этого парня", - подписала ролик певица.

Его прокомментировал Сам Амадор - отправил артистке эмодзи сердечек и поцелуев. Поклонники Натальи отмечают, что она заслуживает счастья, и они рады видеть ее в таком приподнятом настроении.

Ранее стало известно, что 59-летний "капитан Джек Воробей" Джонни Депп расстался со своей новой подружкой - ему приписывали роман с адвокатессой, которая отстаивала его интересы в суде против Эмбер Роуз.

Также 35-летняя ведущая Леся Никитюк наконец решилась раскрыть личность своего возлюбленного. Однако такой поступок Леси Ивановны лишь разочаровал ее поклонников.

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